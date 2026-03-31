Juiz ordena paralisação da construção de salão de baile na Casa Branca

Um juiz federal ordenou nesta terça-feira (31) a paralisação da construção de um salão de baile ordenada pelo presidente Donald Trump na Ala Leste da Casa Branca.

Trump é o "administrador" da Casa Blanca, mas "não é o proprietário!", determinou o juiz Richard Leon, segundo o qual é necessária a aprovação do Congresso para as obras. "Nenhum estatuto confere nem de longe ao presidente a autoridade que ele afirma ter" neste caso, sustentou o juiz.

Leon proferiu sua sentença em resposta a uma contestação legal apresentada pelo NacionalTrust, organização sem fins lucrativos que supervisiona o estado de edifícios históricos.

Trump afirma que o custo do salão de baile, estimado em US$ 400 milhões (cerca de R$ 2 bilhões), é coberto por doadores privados, entre eles apoiadores do presidente e um grande grupo de empresas.

A reforma, que altera substancialmente o aspecto externo da Casa Branca, deveria ter sido aprovada pelo Congresso. "As obras de construção do salão de baile devem ser interrompidas até que o Congresso autorize a sua conclusão", determinou o juiz.

Trump não esperou para consultar juristas quando decidiu, em outubro, demolir a Ala Leste, que consistia em uma extensão térrea do corpo principal da Casa Branca.

Construtor imobiliário durante décadas, Trump disse que queria deixar como herança para a Casa Branca um salão de baile que pudesse receber pelo menos mil pessoas, em vez dos toldos provisórios que eram instalados nos jardins da residência, sobre o gramado.

"O National Trust está me processando por um salão de baile que está abaixo do orçamento, adiantado no cronograma, que está sendo construído sem custo para o contribuinte e que será o melhor edifício do seu tipo em qualquer lugar do mundo", criticou Trump na plataforma Truth Social.