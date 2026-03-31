Juiz determina paralisação de obras de salão de baile na Casa Branca

Um juiz federal dos Estados Unidos ordenou nesta terça-feira (31) a paralisação das obras de construção de um salão de baile ordenadas pelo presidente Donald Trump, depois que a Ala Leste da Casa Branca foi demolida.

Trump é o "administrador" da Casa Branca, mas "não é, porém, o proprietário!" indicou o juiz Richard Leon na decisão, segundo o qual é necessária a aprovação do Congresso para essas obras.

"Nenhum status concede nem de longe ao presidente a autoridade que ele afirma possuir" neste caso, argumentou o juiz.

O governo recorreu imediatamente da determinação judicial.

Leon emitiu sua sentença em resposta a um pedido apresentado pela National Trust, uma organização sem fins lucrativos que se dedica a supervisionar o estado de edifícios históricos.

Trump afirma que o custo do salão de baile, estimado en 400 milhões de dólares (cerca de R$ 2 bilhões), está sendo bancado por doadores privados, que incluem alguns de seus apoiadores ricos e empresas.

A reforma, que altera substancialmente a aparência externa da Casa Branca, deveria ter sido aprovada pelo Congresso, que detém a autoridade financeira, particularmente no que diz respeito a edifícios históricos em Washington, que é um distrito federal,observou o juiz.

"As obras de construção do salão de baile devem ser interrompidas até que o Congresso autorize a sua conclusão", determinou.

"Está muito equivocado", reagiu, por sua vez, o presidente diante de jornalistas no Salão Oval.

Trump não esperou para consultar juristas quando decidiu, em outubro, demolir a Ala Leste, que consistia em uma extensão do corpo principal da Casa Branca.

Empreendedor imobiliário há décadas, Trump garantiu que queria deixar como herança para a Casa Branca um salão de baile que pudesse receber no mínimo 1.000 pessoas, ao invés de usar os toldos provisórios que, até agora, são instalados nos jardins da residência, em cima do gramado.

O salão seria a maior marca de Trump na capital americana desde que retornou ao cargo em janeiro de 2025.

O presidente encheu o Salão Oval com acabamentos e enfeites dourados, pavimentou o Roseiral e estampou seu próprio nome no Centro Kennedy para as Artes.

"O National Trust está me processando por um salão de baile que está dentro do orçamento, adiantado em relação ao cronograma, sendo construído sem custo algum para o contribuinte e que será a construção mais magnífica de seu gênero em todo o mundo", queixou-se Trump em uma mensagem na sua rede Truth Social após a sentença do juiz.

O National Trust consiste em um "grupo de lunáticos da esquerda radical" acusou Trump, que, além disso, lembrou o caso da sede do Federal Reserve (Fed, o banco central), há anos em reforma.

Trump afirma que as obras no Fed já custaram centenas de milhões de dólares, sem um prazo claro.

Esse edifício "outrora magnífico [...] pode ser que nunca seja concluído e jamais chegue a abrir". O National Trust "nunca fez nada a respeito!", acusou.

- 'Por favor!' -

O juiz de Washington encarregado do caso do salão de baile também opta por utilizar pontos de exclamação em sua sentença, mas para desmontar os argumentos do governo.

Trump revelou recentemente que um bunker estava sendo construído sob o salão.

"De acordo com os demandados, qualquer atraso na construção colocará em perigo a segurança nacional, por favor!", escreveu o juiz.

"Embora eu leve muito a sério as preocupações do Governo em relação à segurança do complexo da Casa Branca - e do próprio Presidente -, a existência de um 'grande buraco' bem ao lado da Casa Branca é, naturalmente, um problema criado pelo próprio Presidente!", frisou o magistrado.