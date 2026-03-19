Jornalistas escapam por pouco de míssil durante transmissão no Líbano; veja vídeo

Ataque foi registrado durante transmissão. Reprodução @RT_com / X

Ataque com míssil no sul do Líbano quase atingiu uma equipe de TV estrangeira durante uma gravação. O repórter britânico Steve Sweeney registrava uma entrada em vídeo quando a explosão aconteceu a poucos metros de onde ele estava.

As imagens foram captadas pelo cinegrafista Ali Rida, que acompanhava o repórter no momento do impacto. Apesar da proximidade, os dois sofreram apenas ferimentos leves, segundo a emissora estatal russa RT.

Nos últimos dias, Israel tem ampliado a ofensiva contra áreas do sul do Líbano e também contra Beirute. O governo israelense sustenta que os bombardeios miram posições do Hezbollah, aliado do Irã.

O cenário faz parte da escalada do conflito que envolve ainda os Estados Unidos. Em reação, o Irã tem lançado mísseis e drones contra território israelense e contra países do Golfo Pérsico alinhados aos norte-americanos.

Nota do Exército de Israel

Em imagens divulgadas nas últimas horas, um jornalista é visto na travessia “Qasmiya”. Um aviso explícito havia sido emitido em relação a essa área. A travessia foi atingida após tempo suficiente ter decorrido desde o aviso.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) esclarecem que o jornalista mencionado não era, de forma alguma, o alvo da operação realizada no sul do Líbano. Todos os alvos das IDF são alvos militares, de acordo com as normas do direito internacional.

"A ação teve como objetivo uma travessia específica utilizada para abastecimento e suporte logístico do grupo terrorista Hezbollah. O Hezbollah utilizava essa travessia para movimentação de terroristas e para transferir milhares de armas, incluindo foguetes e lançadores de foguetes destinados a serem usados contra tropas da IDF e civis israelenses em ataques terroristas", afirma o major Rafael Rozenszajn, porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF) para a língua portuguesa.

As IDF reiteram que a população civil foi previamente alertada e orientada a evacuar a área, como parte dos protocolos para minimizar riscos a não combatentes.