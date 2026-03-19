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Guerra no Oriente Médio
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Jornalistas escapam por pouco de míssil durante transmissão no Líbano; veja vídeo

Apesar do susto, o repórter britânico Steve Sweeney e o cinegrafista Ali Rida sofreram apenas ferimentos leves

Zero Hora

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