Jornalista dos EUA é sequestrada por grupo pró-iraniano no Iraque

Uma jornalista americana foi sequestrada nesta terça-feira (31) em Bagdá, no Iraque, por um suposto grupo armado pró-iraniano, informou o governo dos Estados Unidos.

O Departamento de Estado disse ter alertado a jornalista sobre os riscos de segurança e que está trabalhando para garantir sua libertação "o mais rápido possível".

A jornalista foi identificada como Shelly Kittleson por organizações de defesa da imprensa e pela Al-Monitor, uma das publicações para as quais trabalhava.

"As autoridades iranianas detiveram um indivíduo com vínculos com o grupo miliciano Kataeb Hezbollah, alinhado ao Irã, que se acredita que esteja envolvido no sequestro", escreveu no X Dylan Johnson, vice-secretário de Assuntos Públicos Globais.

O Iraque disse que as autoridades interceptaram um veículo que capotou enquanto tentava fugir.

"Forças de segurança conseguiram deter um dos suspeitos e apreender um dos veículos usados no crime", informou o Ministério do Interior iraquiano em comunicado.

"Apoiamos seu trabalho jornalístico fundamental e pedimos seu rápido retorno para que continue com seu trabalho importante", acrescentou a Al-Monitor em nota.