Jatos dos EUA são abatidos por engano no Kuwait; veja vídeo

Três caças F-15E Strike Eagle americanos foram derrubados por engano pelas defesas aéreas do Kuwait no domingo (1º), informou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) em comunicado nesta segunda-feira (2). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento do abate (veja acima).

"Os caças da Força Aérea dos EUA foram derrubados por engano pelas defesas aéreas do Kuwait", declarou o Centcom, acrescentando que os ocupantes ejetaram em segurança.

"O Kuwait reconhece o incidente e agradece os esforços das forças de defesa do Kuwait e seu apoio nesta operação em andamento", acrescentou.

Desde o início da ofensiva conjunta dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, Teerã tem respondido com uma série de mísseis e drones contra os países do Golfo, muitos deles aliados de Washington.

Um jornalista da AFP observou também uma densa coluna de fumaça preta subindo acima do prédio da embaixada nesta manhã. Não foi confirmada se o prédio foi atingido, mas um comunicado foi emitido pedindo às pessoas que não fossem ao local devido uma "ameaça persistente de ataques com mísseis e drones".

A Companhia Nacional de Petróleo do Kuwait (KNPC) informou que destroços caíram sobre a refinaria de Mina Al Ahmadi, uma das maiores do país, ferindo dois trabalhadores.

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Dana Abbas, uma engenheira que mora na cidade do Kuwait, disse à AFP que estava preocupada e correu para estocar suprimentos essenciais.

Desde sábado (28), cinco pessoas morreram no Golfo, todas estrangeiras: uma no Kuwait, três nos Emirados Árabes Unidos e uma no Bahrein.

Na manhã desta segunda-feira, novas explosões foram ouvidas em Dubai, Abu Dhabi, Doha e Manama.