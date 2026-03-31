Japão instala mísseis de longo alcance perto da China

O Japão instalou mísseis de longo alcance em uma região do sudoeste do país próxima do território da China, anunciou o ministro da Defesa, em um momento de tensão nas relações com Pequim.

Os projéteis foram instalados em Kumamoto, na ilha de Kyushu, em uma tentativa do Japão de reforçar sua capacidade de resposta militar diante do aumento da atividade naval chinesa no Mar da China Oriental.

"As capacidades de defesa de longa distância nos permitem contra-atacar a ameaça de forças inimigas que tentam invadir o nosso país (...) ao mesmo tempo em que garantimos a segurança dos nossos funcionários", afirmou o ministro da Defesa japonês, Shinjiro Koizumi.

O sistema de mísseis teleguiados terra-mar tem alcance de quase 1.000 quilômetros, o que deixa partes do território continental chinês ao seu alcance. Xangai, por exemplo, fica a 900 quilômetros de Kumamoto.

Koizumi também informou sobre a instalação em Shizuoka, outra zona costeira mais próxima de Tóquio e voltada para o Pacífico, de um projétil de hipervelocidade projetado para defender ilhas remotas de forças inimigas.

A China reforçou as suas Forças Armadas nos últimos anos e está envolvida em uma série de disputas territoriais com outros países da região, incluindo o Japão, pelas ilhas Senkaku, chamadas de Diaoyu pelo governo de Pequim.

As relações do Japão com a China pioraram nos últimos meses, depois que a primeira-ministra Sanae Takaichi insinuou, em novembro, que Tóquio poderia intervir militarmente diante de um ataque contra Taiwan, uma ilha de regime democrático que a China reivindica como parte de seu território e não descarta tomar à força.