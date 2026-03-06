Israel volta a atacar o Irã e o Líbano; EUA dizem que bombardeios vão aumentar

Intensos ataques aéreos lançados por Israel atingiram as capitais do Irã e do Líbano nesta sexta-feira, 6. As forças israelenses confirmaram o início de uma "uma onda de ataques em larga escala" contra Teerã. Em Beirute, os alvos foram redutos do Hezbollah.

Na noite da quinta-feira, 5, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Peter Hegseth, disse que os "bombardeios contra o Irã estão prestes a aumentar dramaticamente". Fonte: Associated Press.