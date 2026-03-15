Israel reabrirá passagem de Rafah na quarta-feira, mas manterá circulação restrita

Israel reabrirá a passagem de Rafah, na próxima quarta-feira, com restrições, informou uma unidade militar israelense ligada ao Ministério da Defesa, em publicação no X. Principal posto de fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito, o local estava fechado desde o início da guerra com o Irã.

"A Passagem de Rafah será reaberta para circulação em ambos os sentidos a partir da próxima quarta-feira (18 de março), apenas com circulação limitada de pessoas", revelou o comunicado da Coordenação das Atividades Governamentais nos Territórios (Cogat, na sigla em inglês).