Israel mata comandante naval do Irã responsável pelo fechamento do Estreito de Ormuz

Israel matou o comandante da Marinha da Guarda Revolucionária do Irã, Alireza Tangsiri, em um bombardeio realizado nesta quinta-feira, 26, na cidade de Bandar Abbas, no sul do país, a informação foi confirmada pelo ministro da Defesa de Israel, Israel Katz.

O comandante é considerado peça-chave na estratégia iraniana no Golfo Pérsico. Tangsiri foi responsável pelo fechamento do Estreito de Ormuz à maior parte da navegação internacional. De acordo com fontes do New York Times, ele foi atingido enquanto estava escondido em um apartamento com outros oficiais da Guarda Revolucionária.

Autoridades oficiais do Irã ainda não se pronunciaram sobre o caso.

O conflito no Oriente Médio chegou ao 27º dia, nesta quinta-feira, 26, em meio à intensificação dos confrontos com ataques em grande escala de Israel contra o Irã.

As ações ocorreram poucas horas após o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar que Teerã buscaria um acordo para encerrar o conflito, o que o país nega. Em resposta, o Irã disparou mísseis contra Israel, acionando sirenes em Tel Aviv e Jerusalém, e também anunciou ataques contra bases ligadas aos EUA na região.

A informação sobre a morte de Tangsiri foi confirmada pelo ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, que descreveu a ação como um ataque "preciso e mortal", segundo comunicado de seu gabinete.

De acordo com o New York Times, o comandante foi atingido enquanto estava em um apartamento com outros oficiais que também foram mortos.

Katz afirmou que o ataque deveria servir como uma "mensagem clara" aos altos oficiais militares iranianos de que as forças armadas israelenses os caçariam.

Tangsiri desempenhou um papel fundamental no fechamento do Estreito de Ormuz, no Golfo Pérsico, para a maior parte da navegação internacional. Ele era responsável por supervisionar os testes de drones e mísseis de cruzeiro da Marinha da Guarda Revolucionária.

Israel lança ofensiva contra cidades iranianas

Israel lançou ataques em todo o Irã, nesta quinta-feira, horas após o presidente dos EUA, Donald Trump, ter enfatizado que Teerã deseja chegar a um acordo para pôr fim à guerra, embora negue isso.

O Irã foi atingido na madrugada pelo que os militares israelenses descreveram como "uma série de ataques em grande escala", incluindo a cidade central de Isfahan.

Irã lança mísseis contra o território israelense

Um ataque com mísseis iranianos acionou sirenes em toda a região central de Israel, em Tel Aviv e em partes de Jerusalém, na manhã desta quinta-feira, segundo militares israelenses, os primeiros lançamentos identificados do Irã em mais de 14 horas. I

As defesas aéreas israelenses responderam diversas vezes aos disparos, foram sete ondas de mísseis lançados do Irã em direção a Israel, segundo as Forças Armadas israelenses. Autoridades relataram um impacto na cidade israelense de Kafr Qassem, na região central do país.

Irã anuncia ataque contra bases ligadas aos EUA

O Irã anunciou, nesta quinta-feira, que usou drones e mísseis para atacar uma base militar dos EUA no Kuwait e uma base aérea saudita utilizada pelas forças americanas na Arábia Saudita. Não ficou imediatamente claro se esses ataques danificaram alguma das bases.

Ataques contra nações do Golfo Pérsico continuam

As autoridades dos Emirados Árabes Unidos afirmaram que suas defesas aéreas estavam respondendo a mísseis e drones vindos do Irã.

O Ministério da Defesa da Arábia Saudita e a Guarda Nacional do Kuwait disseram ter interceptado drones, sem especificar sua origem. O Ministério do Interior do Bahrein afirmou que houve um incêndio devido à "agressão iraniana", mas não forneceu detalhes sobre o ataque ou a instalação atingida.

Soldado israelense é morto em combate no sul do Líbano

Um soldado israelense foi morto em combates no sul do Líbano, informou o exército após o anúncio de que estava realizando operações terrestres contra o Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã.

"O sargento Ori Greenberg, de 21 anos, natural de Petah Tikva e soldado da unidade de reconhecimento da Brigada Golani, morreu em combate no sul do Líbano", informou o exército. No total, três soldados israelenses foram mortos em combates no sul do Líbano.

Abu Dhabi

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas por destroços que caíram após as defesas aéreas interceptarem um míssil balístico nos arredores de Abu Dhabi, informou o gabinete de imprensa do governo.