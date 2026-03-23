Israel lança nova ofensiva contra o Irã, que ameaça cortar energia de bases americanas

As forças de Israel lançaram uma nova onda de ataques "em larga escala" contra o Irã nesta segunda-feira, 23, o 24º dia da guerra no Oriente Médio. Já o regime iraniano voltou a disparar mísseis e drones contra países árabes do Golfo Pérsico e ameaçou atingir as usinas de energia que abastecem as bases militares dos Estados Unidos na região.
Acaba nesta segunda o ultimato de 48 horas estabelecido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que o Irã normalize o tráfico de navios no Estreito de Ormuz. O líder americano ameaçou "obliterar" as instalações de energia iranianas caso a rota de navegação por onde passa 20% da produção global de petróleo continue fechada.
Em resposta, a Guarda Revolucionária Islâmica disse nesta segunda que o Irã responderia com ataques às usinas que abastecem as bases americanas, além de "infraestruturas econômicas, industriais e energéticas" que contam com a participação dos Estados Unidos.
Enquanto isso, países árabes do Golfo Pérsico seguem como alvo das forças iranianas. A defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos interceptou um míssil balístico perto da Base Aérea de Al Dhafra, em Abu Dhabi. Uma pessoa ficou ferida ao ser atingida por estilhaços.
Sirenes de alerta soaram no Bahrein e no Kuwait, enquanto o Ministério da Defesa da Arábia Saudita disse ter interceptado um míssil que tinha Riad como alvo. Fonte: Associated Press.