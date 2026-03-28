Israel intercepta míssil do Iêmen e houthis reivindicam primeiro ataque na guerra

O exército de Israel informou que interceptou um míssil lançado do Iêmen em direção ao seu território na madrugada deste sábado, 28.

Os rebeldes houthis, grupo político e militar que surgiu no norte do Iêmen na década de 1990, e alinhados ao Irã, reivindicaram a responsabilidade pelo ataque, o primeiro do grupo desde o início do conflito no Oriente Médio.

O porta-voz militar dos houthis, Yahya Saree, confirmou a operação em comunicado pela emissora Al-Masirah. A participação do grupo gera questionamentos sobre a segurança do transporte marítimo no Mar Vermelho.

Sirenes soaram em Beer Sheba e em áreas próximas ao centro de pesquisa nuclear de Israel durante a madrugada. Houve registros de explosões em Tel Aviv, e o corpo de bombeiros relatou atendimento em 11 pontos de impacto na zona metropolitana.