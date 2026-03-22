Israel intensifica ofensiva e explode ponte estratégica no sul do Líbano

Israel ampliou sua ofensiva no Líbano neste domingo, 22, para incluir pontes estratégicas sobre o rio Litani. Segundo o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, os pontos são usados pelo Hezbollah para transportar combatentes e armamentos para o sul do país.

Após o anúncio, Israel atacou a ponte Qasmiyeh, um local logístico importante que conecta a rodovia costeira e o restante do país. A destruição de pontes isola ainda mais os moradores do restante do Líbano.

Katz também ordenou que os militares acelerassem a destruição de casas libanesas perto da fronteira.

Israel tem lançado ataques contra o Hezbollah em uma frente separada na guerra mais ampla com o Irã, que começou no final de fevereiro. O Hezbollah lançou foguetes e drones contra Israel, que respondeu com uma grande campanha militar no Líbano.

Mais de um milhão de pessoas já fugiram de suas casas no país e mais de mil foram mortas, segundo o governo libanês. Autoridades israelenses ameaçaram áreas do sul do Líbano, em meio a uma invasão terrestre que, segundo elas, visa proteger as comunidades israelenses do norte.

Muitos libaneses temem que o ataque israelense possa levar a uma nova ocupação em partes do sul do Líbano, região que Israel controlou por cerca de duas décadas antes de retirar suas forças em 2000.

Neste domingo, Katz afirmou ter ordenado às forças israelenses que destruíssem mais pontes sobre o rio Litani, considerado um ponto de demarcação importante.

O ministro de Defesa argumentou que o Hezbollah estava usando as passagens para "fins terroristas", levando combatentes para lutar contra Israel no sul do país. No entanto, as mesmas rotas também são usadas por civis libaneses, incluindo aqueles que buscam fugir para o norte em busca de segurança.

Horas depois da declaração de Katz, as forças israelenses bombardearam uma ponte perto de Qasmiye, próxima à cidade costeira de Tiro.

Katz também afirmou ter instruído os militares a acelerar a destruição de casas em algumas cidades libanesas próximas à fronteira para "frustrar ameaças" contra as comunidades de Israel. Ele sugeriu que as forças armadas israelenses seguiriam os métodos empregados na Faixa de Gaza durante os dois anos de guerra de Israel com o Hamas.

Grandes extensões de Gaza foram despovoadas e destruídas como parte das zonas de segurança controladas por Israel dentro do território palestino durante o conflito.

Um cidadão israelense também foi morto durante um ataque do Hezbollah mais cedo neste domingo, de acordo com as autoridades israelenses. O Magen David Adom, serviço de emergência do país, informou que os socorristas o encontraram preso em um carro em chamas antes de confirmarem sua morte.

A recente escalada dos combates começou neste mês, quando o Hezbollah lançou foguetes contra Israel em retaliação pelo assassinato do aiatolá Ali Khamenei, o líder supremo iraniano, nos primeiros ataques da guerra entre os EUA e Israel contra o Irã.

O conflito de Israel com o Hezbollah se transformou em guerra declarada diversas vezes nos últimos dois anos e meio.

Após o ataque liderado pelo Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, que deu início à guerra em Gaza, o Hezbollah começou a lançar foguetes e drones contra Israel em solidariedade aos seus aliados palestinos.

Os combates se intensificaram no ano seguinte, e Israel assassinou o líder de longa data do Hezbollah, Hassan Nasrallah, forçando o grupo a aceitar um cessar-fogo. Apesar da trégua, Israel continuou a bombardear combatentes, líderes e instalações militares do Hezbollah, em uma tentativa de enfraquecer as forças do grupo.

Severamente atingido pelos combates, o Hezbollah não respondeu militarmente. Mas o grupo também ignorou os apelos do governo libanês e a pressão internacional para depor as armas.