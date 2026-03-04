Israel inicia nova onda de ataques em larga escala contra o Irã; Líbano também é atingido 

Bombardeios atingem o Líbano nesta quarta-feira. - / AFP

O exército de Israel anunciou uma nova onda de ataques contra Teerã, capital do Irã, nesta quarta-feira (4). Entre os alvos atingidos estão uma instalação de armazenamento e produção de mísseis Ghadr em Isfahan, bem como dezenas de instalações de infraestrutura.

"Durante uma ampla onda de ataques da Força Aérea Israelense, dezenas de instalações de infraestrutura do regime terrorista iraniano foram atingidas em todo o Irã. Os alvos incluíam uma instalação usada pelo regime para o armazenamento, produção e lançamento de mísseis balísticos — incluindo mísseis Ghadr — em Isfahan, no oeste do Irã", anunciaram as forças de defesa israelenses através da rede social X.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, ameaçou eliminar qualquer dirigente iraniano escolhido para suceder o líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, que morreu no sábado nos ataques das forças israelenses e americanas contra Teerã.

"Qualquer dirigente eleito pelo regime terrorista iraniano para continuar liderando o plano de destruição de Israel, ameaçando os Estados Unidos, o mundo livre e os países da região, e reprimindo o povo iraniano, será um alvo de assassinato, não importa seu nome nem onde se esconda", afirmou o ministroem uma mensagem publicada no X.

Bombardeios com mortes no Líbano

Bombardeios israelenses mataram pelo menos 11 pessoas no Líbano nesta quarta-feira (4), informaram o Ministério da Saúde e a imprensa estatal, no quinto dia de guerra no Oriente Médio.

Ao sul da capital libanesa, "ataques do inimigo israelense" contra as regiões de Aramun e Saadiyat deixaram seis mortos e oito feridos, segundo um balanço preliminar, informou o Ministério da Saúde em um comunicado.

Na região leste do país, na cidade de Baalbek, cinco pessoas morreram e 15 ficaram feridas em um bombardeio israelense contra um edifício de quatro andares, informou a Agência Nacional de Informação (ANI). Segundo a agência estatal de notícias, as operações das equipes de emergência prosseguem entre os escombros para localizar três pessoas desaparecidas.

Em Hazmieh, nas imediações de Beirute, um bombardeio israelense atingiu um hotel, segundo a ANI, que não informou sobre vítimas.

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O exército israelense anunciou, na manhã de quarta-feira, que 13 cidades e vilarejos do sul do Líbano deveriam ser evacuados "imediatamente", antes dos bombardeios contra o Hezbollah. Um aviso similar havia sido emitido pouco antes para outras 16 localidades do sul do país.

O grupo terrorista executou na terça-feira uma série de ataques contra Israel e anunciou que atingiu, entre outros alvos, a base naval de Haifa, no norte, em represália pelos bombardeios israelenses contra seu reduto na periferia sul de Beirute.

Desde segunda-feira, ao menos 50 pessoas morreram e 335 ficaram feridas nos ataques israelenses contra o território libanês, segundo o Ministério da Saúde, um balanço divulgado antes dos bombardeios das últimas horas.

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Três socorristas morreram no momento em que atendiam "pessoas feridas em explosões no distrito de Tiro", no sul, informou na rede social X o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Segundo as autoridades libanesas, a guerra provocou o deslocamento de mais de 58 mil pessoas no país.