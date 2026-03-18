Israel e EUA bombardeiam importante campo de gás do Irã no Golfo, diz mídia estatal iraniana

Estados Unidos e Israel bombardearam, nesta quarta-feira (18), um importante campo de gás do Irã no Golfo, provocando um incêndio, informou a televisão estatal iraniana.

"Partes das instalações de gás situadas na zona econômica especial de energia de South Pars, em Asulayeh, foram atingidas por projéteis disparados pelo inimigo americano-sionista", informou a televisão estatal, que citou o vice-governador da província de Bushehr, onde se encontra o campo.

Segundo a emissora, várias equipes de bombeiros foram mobilizadas para a área para conter as chamas.

O campo de South Pars-North Dome, compartilhado pelo Irã e pelo Catar, é a maior reserva de gás conhecida do mundo e fornece cerca de 70% do gás natural doméstico da república islâmica.

Durante a guerra de 12 dias do passado mês de junho, Israel já havia bombardeado instalações iranianas nesse campo.

A atual guerra foi desencadeada pelos bombardeios de Israel e dos Estados Unidos iniciados em 28 de fevereiro contra o Irã. Nesse dia, mataram o líder supremo iraniano Ali Khamenei e, desde então, o conflito se estendeu pelo Oriente Médio.