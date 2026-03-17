Israel diz ter eliminado chefe da Segurança do Irã, Ali Larijani

Ali Larijani era chefe do Conselho Supremo de Segurança e figura crucial no governo iraniano. ANWAR AMRO / AFP

O ministro da Defesa de Israel anunciou nesta terça-feira (17) que o exército eliminou Ali Larijani, figura crucial do governo iraniano há décadas e atual chefe do Conselho Supremo de Segurança, e o general Gholamreza Soleimani que comanda a milícia islamista Basij.

— O comandante do Estado-Maior acaba de me informar que Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, e o general Gholamreza Soleimani, chefe dos Basij, o aparelho repressivo central do Irã, foram eliminados durante a noite — declarou o ministro Israel Katz em uma mensagem de vídeo.

Matemático e filósofo de formação, e veterano da guerra Irã-Iraque (1980-1988), Ali Larijan foi ministro da Cultura, diretor da rádio e televisão públicas, chefe das negociações sobre o programa nuclear, presidente do Parlamento, candidato à presidência e, nos últimos anos, chefe do Conselho Supremo de Segurança.

A eliminação de Larijani anunciada por Israel acontece após a morte do líder supremo Ali Khamenei no início da campanha israelense-americana, em 28 de fevereiro.

Israel Katz também disse que ele e o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, deram instruções ao exército "para perseguir sem descanso os dirigentes do regime de terror e opressão do Irã".

O gabinete do chefe de governo divulgou uma foto dele ao telefone com a legenda "o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ordena a eliminação de altos dirigentes do regime iraniano".

Larijani ameaçou na semana passada o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao afirmar que deveria ter cuidado "para não ser eliminado".

"O Irã não tem medo de suas ameaças vazias. Outros mais poderosos do que você tentaram eliminar a nação iraniana e não conseguiram. Cuide-se você para não ser eliminado!", escreveu Larijani na rede social X em resposta a ameaças anteriores do presidente republicano.

Antes, Larijani havia declarado que o país estava preparado para uma "guerra longa".