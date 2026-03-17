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Guerra no Oriente Médio
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Israel diz ter eliminado chefe da Segurança do Irã, Ali Larijani

General  Gholamreza Soleimani que comanda a milícia islamista Basij, também foi morto, segundo comunicado do ministro da Defesa israelense, Israel Katz

AFP

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