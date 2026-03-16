Israel diz ter destruído avião de Ali Khamenei em aeroporto de Teerã

Israel afirmou nesta segunda-feira, 16, que destruiu o avião do ex-líder supremo do Irã Ali Khamenei no Aeroporto Mehrabad, em Teerã, durante a madrugada. A Força Aérea Israelense alegou que a aeronave foi utilizada por Khamenei para "para promover aquisições militares e gerenciar as relações com países aliados por meio de voos domésticos e internacionais", segundo informações do The Times of Israel.

O IDF informou que a destruição do "ativo estratégico" seria um ataque contra as "capacidades de coordenação" do país iraniano com outros grupos aliados, e sua "construção de poder militar e as capacidades de recuperação do regime."

O aeroporto de Mehrabad, que opera principalmente voos domésticos, já havia sido alvo de ataques israelenses e dos Estados Unidos no início do mês. "Atacaram a área ao redor do aeroporto Mehrabad", localizado a oeste da capital iraniana, informou a agência notícias Mehr.