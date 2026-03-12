Israel diz ter atacado programa nuclear iraniano e eliminado comandante do Hezbollah

Israel intensificou a atuação militar no Oriente Médio nesta quinta-feira, 12, atacando uma instalação iraniana ligada ao programa nuclear de Teerã e eliminando um comandante do grupo extremista libanês Hezbollah no Líbano.

O Exército israelense afirmou que a instalação atacada no Irã fazia parte do programa nuclear do país. "A Força Aérea Israelense, agindo com base em informações precisas das Forças de Defesa, atingiu mais um local do programa nuclear iraniano", disse o comando militar.

O complexo Taleghan abrigava atividades militares secretas, segundo o Exército.

As forças armadas israelenses afirmaram também que eliminaram, durante ataque na última terça-feira (10) o comandante de operações da unidade de mísseis do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica dentro do Hezbollah em Beirute, Abu Dharr Mohammadi.