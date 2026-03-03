Israel diz que lançou novos ataques contra Teerã e Beirute

As Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram nesta terça-feira, 3, em publicação no X, que estão conduzindo "ataques simultâneos contra alvos militares em Teerã e Beirute".

A ofensiva contra o Irã, executada em parceria com os Estados Unidos, começou no sábado passado (28) e resultou no assassinato do líder supremo do regime iraniano, o aiatolá Ali Khamenei.