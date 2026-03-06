Israel divulga vídeo de ataque a bunker de Ali Khamenei

Khamenei morreu em 28 de fevereiro, primeiro dia de ataques de Estados Unidos e Israel ao Irã. KHAMENEI.IR / AFP

Um bunker no centro de Teerã foi alvo de ataques do exército de Israel nesta sexta-feira (6). Segundo as autoridades israelenses, o local seria utilizado por Ali Khamenei — líder supremo do Irã, que morreu em 28 de fevereiro, no primeiro dia da ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o país. Veja vídeo.

"O bunker militar subterrâneo, localizado sob o complexo que abriga a direção do regime, no centro de Teerã, era utilizado pelo líder supremo como um centro seguro de comando de urgência", declarou o exército em um comunicado. Ali Khamenei morreu "antes de poder utilizar o bunker" durante os bombardeios, "mas o complexo continuou sendo utilizado por altos responsáveis do regime iraniano", acrescentou a nota.

Os militares detalharam que cerca de 50 caças participaram dos bombardeios contra a rede subterrânea que se estende sob "numerosas ruas no centro de Teerã e tem múltiplas entradas e salas de reunião para altos responsáveis do regime terrorista iraniano".

Khamenei morreu em um bombardeio atribuído pelo Pentágono à aviação israelense. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ressaltou que a operação se baseou em parte em informações fornecidas pelos serviços de inteligência americanos.

Na quinta‑feira (5), o chefe do exército israelense, o tenente‑general Eyal Zamir, declarou que neste bombardeio em "40 segundos, cerca de 40 altos responsáveis do regime de terror iraniano foram eliminados", incluindo o guia supremo.

Veja o vídeo do bombardeio