Israel bombardeia Beirute após disparos do Hezbollah; ao menos 31 pessoas morrem

Um incêndio é visto em um prédio após um ataque aéreo israelense no bairro de Haret Hreik no sul de Beirute. - / AFP

A aviação israelense realizou bombardeios em diferentes pontos do Líbano, incluindo áreas da capital Beirute, neste domingo (1º) — madrugada de segunda-feira no Oriente Médio — depois que o Hezbollah lançou drones e foguetes contra o território israelense. De acordo com autoridades locais, ao menos 31 pessoas morreram e outras 149 ficaram feridas.

O Hezbollah confirmou a autoria dos ataques contra o norte de Israel e afirmou que a ação foi uma retaliação à morte do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, ocorrida no sábado (28). O grupo, aliado histórico de Teerã, também declarou que respondeu a bombardeios israelenses recorrentes no sul do Líbano, mesmo após o acordo de trégua firmado no ano passado.

Segundo o governo israelense, os projéteis disparados foram interceptados pelo sistema de defesa aérea ou atingiram áreas sem população. Tel Aviv sustenta que os alvos atingidos em Beirute eram instalações ligadas ao Hezbollah. Já o movimento xiita declarou que a ofensiva integra o que chama de “direito de resposta” diante de assassinatos de lideranças e de violações territoriais.

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Conforme o g1, fontes de segurança libanesas relataram à agência Reuters que os ataques de Israel atingiram principalmente os subúrbios ao sul de Beirute, região considerada reduto do grupo armado, onde ao menos dez pessoas morreram.

Pessoas inspecionam prédio danificado após um ataque aéreo israelense no bairro de Haret Hreik no sul de Beirute. IBRAHIM AMRO / AFP

Em nota, as Forças de Defesa de Israel afirmaram que não permitirão que o Hezbollah amplie sua atuação militar contra o país e que continuarão operando para neutralizar ameaças.

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