Israel ataca Teerã e Beirute na madrugada desta sexta

O exército de Israel disse na madrugada desta sexta-feira (27) que realizou uma série de ataques "no coração de Teerã". Fumaça foi vista também em Beirute. Israel deslocou tropas na fronteira com o Líbano. Autoridades israelenses disseram que querem tomar o controle de toda a área ao sul do Rio Litani.

A guerra matou mais de 1.900 pessoas no Irã e quase 1.100 no Líbano. Dezoito pessoas morreram em Israel, enquanto três soldados israelenses também foram mortos no Líbano. Treze membros militares dos EUA morreram, assim como vários civis em terra e no mar na região do Golfo. Milhões de pessoas no Líbano e no Irã foram deslocadas. Fonte: Associated Press.