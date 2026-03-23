Israel anuncia novos ataques em Teerã, apesar de Trump revelar diálogo com Irã

As Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram que estão realizando ataques contra alvos do regime do Irã "no coração de Teerã", em mensagem via Telegram, divulgada nesta segunda-feira, 23.

As novas ofensivas dos aliados dos EUA ocorrem após o presidente americano, Donald Trump, afirmar que Washington manteve um diálogo positivo com o Irã nos últimos dias e determinar a suspensão, por cinco dias, de ataques a instalações de energia em território iraniano, enquanto as conversas entre as partes avançam.