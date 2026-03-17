Iraque e autoridades curdas chegam a acordo para permitir exportação por oleoduto da Turquia

Autoridades do Iraque e do Curdistão iraquiano chegaram a um acordo nesta terça-feira, 17, sobre a permissão para exportação de petróleo através do oleoduto Kirkuk-Ceyhan, que liga a região à Turquia. Em uma postagem na rede social X, o líder curdo Masrour Barzani afirmou que, "devido às circunstâncias excepcionais, decidimos autorizar a exportação de petróleo iraquiano através do oleoduto da região do Curdistão".

"Em paralelo, nossas discussões com Bagdá continuarão com urgência para suspender as restrições às importações e ao comércio na Região do Curdistão e para garantir às empresas de petróleo e gás condições para que possam retomar a produção com segurança", disse. "Meus agradecimentos aos nossos parceiros nos Estados Unidos por seu papel e apoio neste processo", escreveu.