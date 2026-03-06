Irã: vice-chanceler diz que europeus serão 'alvos legítimos' se entrarem na guerra

O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Majid Takht-Ravanchi, afirmou que países europeus podem se tornar "alvos legítimos" caso participem da ofensiva militar contra o país ao lado dos Estados Unidos e de Israel. Em entrevista à emissora France 24, ele disse que Teerã já alertou governos europeus sobre as consequências de um eventual envolvimento no conflito.

"Já informamos os europeus e todos os outros de que devem ter cuidado para não se envolver nessa guerra de agressão contra o Irã", afirmou. Segundo o diplomata, caso algum país "se junte à agressão contra o Irã ao lado dos Estados Unidos e de Israel, certamente também será um alvo legítimo para retaliação iraniana".

Takht-Ravanchi reiterou que Teerã considera o conflito uma guerra imposta ao país e afirmou que o governo iraniano continuará a se defender. "Nós não iniciamos esta guerra de agressão. Ela foi imposta a nós e continuaremos a defender nosso povo da melhor forma possível", declarou.

O vice-chanceler também acusou Washington de abandonar negociações diplomáticas que estavam em andamento sobre o programa nuclear iraniano. Segundo ele, a rodada mais recente de conversas em Genebra havia registrado "progresso significativo" e as partes planejavam dar continuidade às discussões nos dias seguintes.

"Estávamos negociando de boa-fé e fizemos o nosso melhor para chegar a uma conclusão satisfatória. Menos de 48 horas depois do fim das conversas, o governo americano, com a ajuda do regime israelense, iniciou uma agressão contra o Irã", disse. Takht-Ravanchi também afirmou que os Estados Unidos "traíram não apenas o Irã, mas a própria diplomacia" ao lançar ataques enquanto as negociações estavam em curso.