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Irã terá comando provisório após morte do líder supremo Ali Khamenei

Presidente Masoud Pezeshkian, chefe do Judiciário e integrante do Conselho dos Guardiões assumem funções temporárias até escolha do novo líder supremo

Zero Hora

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