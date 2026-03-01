Irã terá comando provisório após morte do líder supremo Ali Khamenei

Khamenei morreu em um ataque coordenado pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã, ocorrido no começo deste sábado (28). KHAMENEI.IR / AFP

As autoridades iranianas anunciaram um comando provisório para conduzir a transição de poder após a morte do líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei. A informação foi divulgada pela mídia estatal do país, que confirmou a formação de uma liderança interina.

Segundo os veículos oficiais, o comando será exercido de forma conjunta pelo presidente Masoud Pezeshkian, pelo chefe do Judiciário, Gholamhossein Mohseni-Ejei, e por um jurista do Conselho dos Guardiões. O grupo deverá permanecer à frente do país apenas até a definição do sucessor de Khamenei.

Pela Constituição iraniana, cabe à Assembleia de Especialistas, órgão formado por clérigos, escolher o novo líder supremo, cargo que concentra o poder político e religioso da república islâmica.

Entenda como funciona o poder no Irã

O atual sistema político iraniano foi estabelecido após a Revolução Islâmica de 1979, quando líderes religiosos derrubaram a monarquia do xá Reza Pahlavi e instituíram uma república teocrática. Nesse modelo, a autoridade máxima do país é o líder supremo.

Desde a criação do posto, apenas dois aiatolás ocuparam a função: Ruhollah Khomeini, até 1989, e Ali Khamenei, que permaneceu no cargo desde então.

Na estrutura institucional iraniana, o líder supremo está acima do presidente da República e exerce influência direta sobre os principais centros de poder. Entre suas atribuições estão definir a política externa, supervisionar o Parlamento, nomear o comandante da Guarda Revolucionária e indicar os principais cargos do Judiciário.

O presidente, por sua vez, responde principalmente pela condução da política econômica e pela gestão de assuntos internos. Embora seja escolhido por voto direto, todos os candidatos passam previamente pelo crivo do sistema religioso, mecanismo que, na prática, restringe o espectro político das eleições.

Ofensiva contra o Irã

Khamenei morreu em um ataque coordenado pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã, ocorrido no começo de sábado (28). Inicialmente, o presidente norte-americano, Donald Trump, havia divulgado a morte do aiatolá, informação que chegou a ser negada por autoridades iranianas antes da confirmação oficial.

A imprensa estatal iraniana também informou as mortes da filha, do genro e da neta de Khamenei. Segundo a emissora israelense Canal 12, a operação conjunta entre EUA e Israel envolveu o lançamento de cerca de 30 bombas sobre instalações utilizadas pelo líder supremo.