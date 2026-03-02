Irã retoma ataques contra Israel e IDF enviam alerta para civis na região

As Forças de Defesa de Israel (IDF) identificaram, por volta das 12h30 desta segunda-feira, pelo horário de Brasília, mísseis lançados do Irã em direção ao território israelense, e os sistemas de defesa de Israel estão operando para interceptar a ameaça, informaram em mensagem via Telegram. Pouco antes, as IDF haviam anunciado ataques contra o Líbano, visando alvos do Hezbollah.