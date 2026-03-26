Irã respondeu ao plano americano e aguarda resposta

O Irã respondeu oficialmente a uma proposta americana de 15 pontos para encerrar a guerra, apresentada pelo Paquistão, país mediador, e agora aguarda uma resposta, informou nesta quinta-feira (26) uma fonte à agência iraniana Tasnim.

O conteúdo exato da proposta americana não foi divulgado.

"A resposta do Irã ao plano de 15 pontos proposto pelos Estados Unidos foi transmitida ontem à noite (quarta-feira) por mediadores, e o Irã aguarda que a outra parte se pronuncie", declarou a fonte, sem revelar mais detalhes.

O Irã respondeu com uma contraproposta de cinco pontos, segundo a fonte citada pela Tasnim.

As cinco disposições são: o fim da "agressão", o estabelecimento de um mecanismo para garantir que nem Israel nem os Estados Unidos retomem as hostilidades, compensação financeira e o fim das hostilidades em todas as frentes - o que implicaria a cessação, por parte de Israel, das operações de combate contra o Hezbollah no Líbano e, possivelmente, contra o Hamas em Gaza.

A fonte também afirmou que o Irã busca o reconhecimento de sua soberania sobre o Estreito de Ormuz.