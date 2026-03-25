Irã rejeita proposta de paz dos Estados Unidos, diz TV estatal

Mojtaba Khamenei é filho de Ali Khamenei. KHAMENEI.IR / KHAMENEI.IR

O Irã rejeitou uma proposta de paz do governo dos Estados Unidos nesta quarta-feira (25). Segundo a rede de TV pública, Teerã chamou o plano de "excessivo e desconectado da realidade".

"O Irã encerrará a guerra quando decidir fazê-lo e quando suas próprias condições forem atendidas", disse o governo iraniano, segundo a Press TV.

A proposta foi enviada a Teerã por meio de mediadores paquistaneses, disseram à AFP, nesta quarta, duas autoridades em Islamabad. Ambos confirmaram que o plano de 15 pontos para encerrar o conflito, que começou em 28 de fevereiro, "foi enviado ao Irã via Paquistão".

O Paquistão poderia ser um potencial mediador no conflito atual, dadas as suas boas relações com o Irã e os Estados Unidos e os seus extensos contatos na região.

O conteúdo do plano foi detalhado pelo jornal norte-americano The New York Times, na terça-feira (24). A proposta conta com 15 pontos e trata dos programas nuclear e mísseis balísticos iranianos. O texto abrange pautas como:

O comprometimento de nunca buscar desenvolvimento de armas nucleares

A limitação no alcance e no número de mísseis iranianos

A desativação das usinas de enriquecimento de urânio de Natanz, Isfahan e Fordow

O fim do financiamento a grupos aliados na região, como Hamas e Hezbollah

A criação de uma zona marítima livre no Estreito de Ormuz