Irã nomeia substituto de Larijani no Conselho Supremo de Segurança Nacional

O Irã nomeou Mohammad Baqer Zolqadr, ex-comandante da Guarda Revolucionária e fiel aliado do falecido Ali Larijani, para substituir este último à frente do Conselho Supremo de Segurança Nacional, informou a televisão estatal nesta terça-feira (24).

Larijani, figura política emblemática e pilar da República Islâmica, comandava o principal órgão de segurança do Irã até sua morte na semana passada em bombardeios israelenses em Teerã, onde desempenhava um papel de destaque desde o início da guerra.

Ali Larijani, matemático e filósofo de formação, e veterano da guerra Irã-Iraque (1980-1988), foi ministro da Cultura, diretor da rádio e televisão pública, principal negociador do programa nuclear, presidente do Parlamento, candidato à presidência e, nos últimos anos, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional.

Ele era um dos funcionários afetados por sanções dos Estados Unidos anunciadas em janeiro contra o que Washington chamou de "repressão violenta do povo iraniano", após os protestos em todo o país iniciados em dezembro.

Os ataques americanos e israelenses mataram o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, e dirigentes da elite política e militar da República Islâmica nas três primeiras semanas de guerra.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou na semana passada que o Irã está sendo "dizimado" e o Exército israelense descreveu o país como "castelo de cartas que desmorona".