Irã não tentou enriquecer urânio desde o ataque de junho de 2025

A inteligência americana concluiu nesta quarta-feira (18) que o Irã não estava reconstruindo suas capacidades de enriquecimento nuclear destruídas em um ataque conjunto dos Estados Unidos e Israel em junho de 2025, contradizendo as justificativas do presidente Donald Trump para a guerra.

Tulsi Gabbard, uma aliada de Trump e diretora de Inteligência Nacional, compartilhou esta conclusão por escrito em uma análise anual de ameaças, mas não a repetiu ao se dirigir aos senadores.

"Como resultado da Operação Martelo da Meia-Noite ("Midnight Hammer"), o programa nuclear do Irã foi aniquilado. Desde então, não houve esforços para tentar reconstruir sua capacidade de enriquecimento", afirmou Gabbard à Comissão de Inteligência do Senado.

Ao ser questionada por um senador democrata sobre por que não repetiu esta conclusão diante das câmeras, Gabbard respondeu que não teve tempo suficiente para ler o relatório completo durante a audiência, embora não tenha negado a validade da análise.

Trump afirmou reiteradamente que ordenou o ataque contra o Irã -em colaboração com Israel- em 28 de fevereiro devido a uma "ameaça iminente".

Após o bombardeio de junho de 2025, Trump declarou que os Estados Unidos haviam destruído completamente as instalações nucleares do Irã.

No entanto, desde o início do seu conflito bélico mais recente, sustenta que Teerã estava a poucas semanas de obter uma bomba atômica, uma ideia não compartilhada pela maioria dos observadores e alegada apesar das conversas em andamento sobre um acordo nuclear.

Um assessor de alto escalão de Gabbard -que, em sua época como deputada,liderou a oposição a uma guerra com o Irã- renunciou ao cargo na terça-feira (17), argumentando que não havia "ameaça iminente" e que Trump foi induzido ao erro por Israel e pela imprensa.

Gabbard destacou aos senadores que o Irã havia sofrido duros golpes durante as semanas de ataques -incluindo o assassinato do líder supremo Ali Khamenei-, mas que a República Islâmica continuava em operação.

A comunidade de inteligência americana "avalia que o regime do Irã permanece intacto, embora consideravelmente enfraquecido devido aos ataques contra sua liderança e suas capacidades militares", afirmou.

"Se um regime hostil conseguir sobreviver, é provável que empreenda um esforço de vários anos para reconstruir suas forças militares, seus arsenais de mísseis e suas unidades de veículos aéreos não tripulados", acrescentou.