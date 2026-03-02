Irã não pode ter armas nucleares, mas solução precisa ser negociação diplomática, diz Starmer

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou nesta segunda-feira, 02, que uma solução sobre a posse de armas nucleares pelo Irã precisa ser eventualmente alcançada por negociações diplomáticas. "O regime do Irã não pode nunca ser permitido a possuir armas nucleares", disse, em testemunho no parlamento britânico. "Mas, independente de como o conflito no Oriente Médio terminar, a negociação diplomática terá que ser o caminho."
Starmer alertou que a situação no Oriente Médio está evoluindo rapidamente e exige atenção dos líderes globais. O premiê britânico defendeu a necessidade de mitigar o conflito o quanto antes para evitar riscos globais, como o aumento de preços de alimentos e de incertezas ou contágio da tensão, com a situação se espalhando por outras regiões.
Starmer reiterou mais de uma vez que a postura do governo do Reino Unido possui a defesa e interesses nacionais britânicos como base. "Não queremos nos envolver em ofensivas sem que haja necessidade", pontuou.
O premiê também disse estar trabalhando com aliados para garantir o retorno rápido de civis britânicos que ainda estejam no Oriente Médio.
Starmer evitou dar detalhes sobre suas perspectivas para um futuro governo do Irã, após a morte do Líder Supremo, o aiatolá Ali Khamenei, e de outras autoridades de alto escalão do país persa. "Não acho que ninguém lamente a morte de Khamenei, mas é difícil saber o que acontecerá", apontou, acrescentando que o futuro do Irã "pertence aos iranianos".