Irã não ficará em silêncio após ataques a hospitais e escolas, diz Masoud Pezeshkian

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, condenou nesta segunda-feira, 2, ataques contra hospitais e escolas no país, afirmando que Teerã "não permanecerá em silêncio" diante do que classificou como crimes. Em publicação no X, ele escreveu que "ataques a hospitais atingem a própria vida" e que "ataques a escolas miram o futuro de uma nação".

Segundo Pezeshkian, mirar pacientes e crianças "viola flagrantemente" princípios humanitários. "O mundo deve condenar isso", escreveu. O presidente acrescentou: "Estou ao lado da minha nação enlutada. O Irã não permanecerá em silêncio nem cederá a esses crimes."

As declarações ocorrem após a evacuação do hospital Ghandi, em Teerã, depois que bombardeios de uma operação conjunta entre EUA e Israel atingiram um transmissor de sinais da televisão estatal iraniana e partes de um prédio da emissora, nas proximidades da unidade de saúde. A agência semioficial Tasnim divulgou vídeos mostrando vidros estilhaçados no hospital, destroços espalhados pela rua e edifícios danificados. O Ministério da Saúde informou que equipes de emergência retiraram pacientes do local.

Um grupo de ativistas de direitos humanos citou ainda o Ministério da Educação ao afirmar que 171 estudantes morreram nas últimas 48 horas. O ataque mais letal teria atingido a escola primária feminina Shajareh Tayebeh, em Minab, onde 168 alunas morreram e 95 ficaram feridas.