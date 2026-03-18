Irã: instalações associadas ao campo de gás natural de South Pars são atingidas em ataque

Instalações associadas ao campo de gás natural offshore de South Pars, no Irã, foram atacadas nesta quarta-feira, 18, informou a mídia estatal, diante de ofensivas em Asaluyeh, na província de Bushehr, no sul do país persa. Não foram fornecidos detalhes adicionais de imediato.

O Irã compartilha o campo offshore no Golfo Pérsico com o Catar, país que tem sido alvo de ataques repetidos durante a guerra, juntamente com outras nações árabes do Golfo.

Não ficou claro se Israel ou os Estados Unidos realizaram o ataque, embora os EUA tenham atuado principalmente no sul do Irã. Os EUA já haviam atacado a ilha de Kharg, no Golfo Pérsico, onde fica o principal terminal de petróleo do Irã. Fonte: Associated Press.