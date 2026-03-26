Irã: Ghalibaf diz que Hezbollah é orgulho do Islã e alerta para 'série de surpresas a caminho'

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou que o grupo libanês xiita Hezbollah - aliado do regime de Teerã - está "mais vivo do que nunca" e é "o orgulho do Islã". A declaração foi dada em publicação no X nesta quinta-feira (26). Sem mencionar explicitamente ataques, ele alertou para "uma série de surpresas a caminho".