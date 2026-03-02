Irã fecha Estreito de Ormuz e ameaça atacar embarcações que tentarem passar 

Cerca de um quinto de todo o petróleo comercializado globalmente passa pelo local. SAHAR AL ATTAR / AFP

O governo iraniano anunciou nesta segunda-feira (2) o fechamento do Estreito de Ormuz e afirmou que vai atacar embarcações que tentarem atravessar a rota marítima.

— O estreito (de Ormuz) está fechado. Se alguém tentar passar, os heróis da Guarda Revolucionária e da Marinha regular incendiarão esses navios —disse, na mídia estatal, Ebrahim Jabari, um dos principais assessores do comandante da Guarda Revolucionária do país.

O Estreito de Ormuz é uma das passagens marítimas mais estratégicas do mundo, conectando grandes produtores de petróleo do Golfo — como Irã, Arábia Saudita, Iraque e Emirados Árabes Unidos — ao Golfo de Omã e ao Mar Arábico. Cerca de um quinto de todo o petróleo comercializado globalmente passa pelo local.

Mais cedo, a unidade de elite do Corpo da Guarda Revolucionária afirmou que os "inimigos que mataram" o antigo líder supremo do Irã Ali Khamenei não estarão seguros "nem mesmo em casa".

Em sua primeira fala pública sobre o conflito nesta segunda-feira (2), Trump afirmou que as metas estão "muito à frente das nossas projeções".

— Desde o início, projetamos quatro ou cinco semanas, mas temos capacidade para ir muito mais longe. E iremos — discursou Trump, durante cerimônia para a concessão de medalhas a veteranos.

Veja ao vivo como está o Estreito de Ormuz

Conflito entre Irã, Israel e Estados Unidos

Os ataques ao Irã por parte dos Estados Unidos e de Israel começaram no sábado (28), com bombardeios em Teerã, capital iraniana.

Em retaliação, o Irã disparou contra instalações militares dos Estados Unidos em países árabes do Golfo, e explosões foram ouvidas em Jerusalém.

Segundo Donald Trump, 48 líderes iranianos teriam morrido na ofensiva, entre eles o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã.

Os ataques continuam de todos os lados. Na noite de domingo (1º), 31 pessoas morreram em um bombardeio israelense em Beirute, capital do Líbano.

Segundo autoridades israelenses, a ofensiva foi uma resposta ao Hezbollah, que teria disparado contra o norte de Israel em retaliação à morte do líder supremo do Irã.

Já o Irã atingiu uma base aérea britânica no Chipre, também na noite de domingo. De acordo com autoridades cipriotas, o impacto provocou apenas danos materiais de pequena proporção e não houve registro de feridos.

Pelo menos 555 pessoas morreram no Irã em consequência da ofensiva dos Estados Unidos e de Israel, afirmou nesta segunda-feira (2) o Crescente Vermelho — equivalente à Cruz Vermelha — do país.

Nesta segunda, Trump falou em público sobre o conflito pela primeira vez. Segundo ele, os bombardeios estão atingindo seus objetivos antes do previsto, mas alertou que a guerra pode durar "muito mais" do que ele esperava.