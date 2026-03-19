Irã executa três homens que participaram das manifestações de janeiro

A Justiça do Irã anunciou nesta quinta-feira (19) a execução de três homens que foram detidos nos protestos de janeiro passado. A imprensa local os identificou como Mehdi Ghasemi, Saleh Mohammadi e Saeed Davvodi.

O trio foi acusado de esfaquear dois policiais até a morte na cidade de Qom durante as manifestações, que foram duramente reprimidas pelo regime. Fonte: Associated Press