Irã diz ter atacado alojamento utilizado por tropas dos EUA no Bahrein

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou nesta terça-feira, 31, ter realizado ataques contra duas instalações ligadas aos Estados Unidos no Oriente Médio, em meio à escalada do conflito na região que chegou ao 32º dia. As informações foram divulgadas pela agência estatal Fars.

Segundo a corporação, um dos alvos foi uma estrutura descrita como centro de comando localizado nas proximidades da base aérea de Al Minhad, nos Emirados Árabes Unidos. De acordo com o comunicado divulgado pela imprensa iraniana, o local teria sido identificado previamente por serviços de inteligência iranianos e abrigaria militares norte-americanos no momento do ataque.

"Um centro secreto de comando foi identificado e destruído", informou a Guarda, acrescentando que havia "cerca de 200 oficiais e comandantes" no local antes do impacto.

A segunda ofensiva teria atingido um alojamento utilizado por tropas dos EUA no Bahrein. Ainda conforme a Guarda Revolucionária, a ação foi conduzida com precisão, com o objetivo de limitar danos colaterais. "O ataque foi realizado de forma a reduzir impactos fora do alvo", afirmou.