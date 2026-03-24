Irã diz que projétil atingiu usina nuclear de Bushehr, mas sem provocar danos

A Organização de Energia Atômica do Irã informou na noite desta terça-feira que um projétil atingiu as proximidades da usina nuclear de Bushehr. Segundo o governo, o ataque não causou danos técnicos nem deixou vítimas, de acordo com relatos iniciais da agência de notícias estatal iraniana IRNA.

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) declarou que, segundo informações fornecidas pelo Irã, não houve danos à própria usina nem feridos entre os funcionários, e que a condição da instalação está normal.

Bushehr está no centro das negociações que os Estados Unidos afirmam conduzir com o Irã. Segundo relatos das imprensas americana e israelense, uma proposta atribuída ao governo Trump prevê que a instalação seja incorporada a um programa nuclear civil iraniano, desde que Teerã cumpra as condições de um cessar-fogo e aceite outras restrições. Ainda não houve respostas por parte do regime iraniano para a proposta.