Irã diz que países europeus ajudaram a criar as condições da ofensiva Israel-EUA

O Irã acusou nesta segunda-feira (9) alguns países europeus de terem criado as condições que possibilitaram a ofensiva militar de Israel e dos Estados Unidos.

"Em vez de insistirem no império da lei, em vez de resistirem ao assédio e aos excessos dos Estados Unidos, falaram e concordaram com eles no Conselho de Segurança da ONU no debate sobre a retomada das sanções (contra o Irã), e tudo isso encorajou os americanos e os sionistas a continuarem cometendo seus crimes", acrescentou.