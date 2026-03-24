Irã diz que 'navios não hostis' podem transitar pelo Estreito de Ormuz

O Irã afirmou que os "navios não hostis" podem transitar pelo Estreito de Ormuz em coordenação com as autoridades competentes, segundo um comunicado divulgado à Organização Marítima Internacional (OMI).

"Os navios não hostis (...) poderão - desde que não participem nem apoiem atos de agressão contra o Irã e cumpram plenamente as normas de segurança e proteção declaradas - beneficiar-se de uma passagem segura pelo Estreito de Ormuz em coordenação com as autoridades competentes", afirma o comunicado.

A OMI indicou que a nota, datada de domingo, foi emitida pelo Ministério das Relações Exteriores do Irã com o pedido de que fosse distribuída pela organização. Acrescentou que a entidade a havia compartilhado com os Estados-membros e com as ONGs.

O comunicado destacou que "as tripulações dos navios e qualquer ativo pertencente às partes agressoras - ou seja, os Estados Unidos e o regime israelense -, assim como de outros participantes da agressão, não reúnem as condições para passagem inocente ou não hostil".

Afirmou ainda que a responsabilidade por "qualquer perturbação, insegurança ou escalada de riscos nessa via marítima crítica" recai sobre os Estados Unidos e Israel, aos quais acusou de travar uma "guerra ilegal e desestabilizadora contra o Irã".

Ambos os países, acrescentou, "colocaram em risco a paz e a estabilidade regionais e expuseram a navegação internacional a ameaças sem precedentes".

O Irã praticamente fechou o estratégico estreito desde os ataques dos Estados Unidos e de Israel que desencadearam a guerra em 28 de fevereiro, o que provocou uma forte alta nos preços globais do petróleo e do gás.