Irã diz que está preparado para uma 'guerra longa'

O Irã se preparou para uma guerra longa, afirmou nesta segunda-feira (2) o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional iraniano, Ali Larijani.

"O Irã, ao contrário dos Estados Unidos, se preparou para uma guerra longa", escreveu Larijani na rede social X, no terceiro dia do conflito deflagrado com o ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

Em entrevista ao The New York Times, o presidente americano Donald Trump havia estimado que a operação contra o Irã durará "quatro ou cinco semanas".

De acordo com Larijani, o Irã se "defenderá ferozmente" e protegerá sua "civilização de seis mil anos" de antiguidade a qualquer custo.

"Faremos com que nossos inimigos lamentem seu erro de cálculo", publicou.

"Como nos últimos 300 anos, o Irã não iniciou esta guerra, e nossas valentes Forças Armadas não participaram de ataques, exceto em legítima defesa", finalizou Larijani.