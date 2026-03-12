Irã diz permitir passagem de alguns navios em Ormuz e ameaça barrar países aliados aos EUA

O Irã afirmou que permitiu a passagem de navios de alguns países pelo Estreito de Ormuz, em meio ao conflito com Estados Unidos e Israel, mas indicou que nações consideradas alinhadas à ofensiva militar podem não se beneficiar de trânsito seguro pela rota estratégica. A hidrovia, crucial para o comércio global de petróleo, permanece com circulação restrita desde o início das hostilidades.

Em entrevista à AFP, o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Majid Takht-Ravanchi, disse que Teerã tem cooperado com determinados países que solicitaram passagem. "Alguns países já falaram conosco sobre atravessar o Estreito e nós cooperamos com eles", afirmou. Segundo ele, "os países que se juntaram à agressão não devem se beneficiar de passagem segura pelo Estreito de Ormuz".

Takht-Ravanchi também negou que o Irã esteja instalando minas na via marítima, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que forças americanas atingiram 28 embarcações iranianas usadas para esse tipo de operação. "De forma alguma. Isso não é verdade", disse à AFP.

O vice-chanceler acrescentou que o Irã busca garantias de que o país não voltará a enfrentar uma guerra no futuro. "Queremos ver que uma guerra não será imposta novamente ao Irã", afirmou, lembrando que, após um cessar-fogo temporário no ano passado, os adversários "se reagruparam e fizeram isso novamente".

Já a Reuters informou que petroleiros com bandeira da Índia poderão receber autorização para atravessar o Estreito de Ormuz, segundo uma fonte do governo indiano. A informação, porém, foi contestada por uma fonte iraniana fora do país, que afirmou não haver acordo formal.