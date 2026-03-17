Irã confirma morte de seu chefe de segurança, Ali Larijani

Ari Larijani presidia o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã. ANWAR AMRO / AFP

O Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã confirmou nesta terça-feira (17) a morte de seu presidente, Ali Larijani, depois que Israel afirmou tê-lo assassinado em um ataque aéreo.

"As almas puras dos mártires acolheram a alma purificada do servo justo de Deus, o mártir Dr. Ali Larijani", declarou o conselho, acrescentando que tanto seu filho quanto seu guarda-costas também morreram no ataque.

"Após toda uma vida de luta pelo progresso do Irã e da Revolução Islâmica, finalmente alcançou sua aspiração de toda a vida, respondeu ao chamado divino e alcançou com honra a doce graça do martírio na trincheira do serviço", acrescentou.

Atingido por caças americanos e israelenses

Os funerais de Larijani, assim como o do comandante da força paramilitar Basij, Gholam Reza Soleimani, também morto pela manhã, serão realizados na quarta-feira às 7h30min (horário de Brasília) no centro de Teerã, juntamente com os dos militares da fragata afundada pelos Estados Unidos em 4 de março, ao largo da costa do Sri Lanka, segundo informaram as agências Fars e Tasnim.

Segundo a Fars, Larijani foi atingido por ataques de "caças americanos e israelenses na casa de sua filha".

Apesar dessa perda "amarga", "a perseverança do povo (...) e a conquista da vitória final tornarão a situação ainda mais amarga para os criminosos sionistas", reagiu o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian.