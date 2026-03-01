Irã confirma morte do chefe da Guarda Revolucionária e de assessor do líder supremo

As mortes do chefes da Guarda Revolucionária, Mohammad Pakpour, e do Conselho de Defesa Nacional do Irã, Ali Shamkhani, foram confirmadas pelo portal de notícias online Mizan, pertencente ao Judiciário do país.
O general Pakpour e Shamkhani morreram no ataque lançado pelos Estados Unidos e Israel neste sábado (28), que também causou a morte do aitaolá Ali Khamenei e de importantes lideranças do país. A ação deu iniciou a um conflito na região.
De acordo com o comunicado da mídia estatal, os dois foram "martirizados" ao lado de outras vítimas dos ataques.
Pakpour comandava a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) desde a morte de seu antecessor, Hossein Salami, durante uma guerra que durou 12 dias entre Israel e Irã em junho do ano passado.
Ele passou a integrar as tropas da IRGC após sua formação no exército. Em comunicado, a agência estatal Fars informou que a substituição do líder será feita imediatamente.
Já Ali Shamkhani, que também tinha passagens pela IRGC e pelo Ministério da Defesa, foi uma das principais autoridades em segurança nacional do regime
Em 2001, Shamkhani chegou concorrer à presidência, cargo inferior ao de líder supremo na hierarquia do país, e tinha uma carreira diplomática bem conhecida no Exterior, segundo a CNN.