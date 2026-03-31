Irã ataca Siemens, AT&T e centros de telecomunicação, em retaliação a ataques de Israel

O exército do Irã alvejou a Siemens, a AT&T e centros de telecomunicações próximos ao Aeroporto Ben Gurion e a Haifa, em Israel, informou a mídia iraniana Press TV. De acordo com as informações, as instalações eram utilizadas pelas forças armadas israelenses para inteligência artificial (IA), produção de armamentos e redes avançadas.

Uma instalação da Telecom também teria sido atingida na região, aponta uma publicação no X da Al Jazeera, realizada há pouco.

As ofensivas contra as empresas europeias e americana acontecem depois da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) alertar que as companhias dos EUA e afiliadas no setor de tecnologia e finanças passariam a ser "alvos legítimos" no Golfo a partir de quarta-feira, dia 1º de abril.

A sinalização veio depois de o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, emitir um alerta contra os bombardeios "descarados" de Israel a empresas farmacêuticas, considerados parte da infraestrutura iraniana que os EUA e Israel vêm atacando desde o início da guerra.