Irã ataca refinaria de petróleo em Israel e caça F-35 dos EUA pousa após ser atingido

Paralelamente, fontes informaram à CNN que um caça de guerra F-35 dos EUA precisou fazer um pouso de emergência após o que acreditam ter sido um ataque do Irã. Porta-voz do Comando Central dos EUA, o capitão Tim Hawkins disse que o jato sobrevoava o território iraniano em uma missão de combate quando foi forçado a fazer o pouso de emergência, mas afirmou que a aeronave pousou em segurança e que o incidente está sob investigação.