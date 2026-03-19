Irã ataca alvos no Golfo após Trump ameaçar explodir campos de gás; sauditas falam em retaliar

O regime do Irã realizou nesta quinta-feira, 19, ataques retaliatórios contra instalações de energia no Golfo Pérsico. Os bombardeios ocorrem horas depois de o presidente americano, Donald Trump, ter ameaçado "explodir" campos de exploração de gás que o Irã tem em parceria com o Catar, alvo na quarta-feira de mísseis israelenses.

O porta-voz militar iraniano Ebrahim Zolfaghari disse à agência estatal Irna que, caso as instalações de energia iranianas sejam alvejadas novamente, os ataques retaliatórios não cessarão até a destruição completa da infraestrutura energética dos Estados Unidos e seus aliados na região.

O Catar, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos denunciaram os ataques iranianos. O secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, classificou-os como uma "escalada perigosa". Os países do Golfo disseram ainda que se reservam o direito de usar a força para se proteger dos ataques iranianos. Até agora, as monarquias da região tem preferido apenas abater mísseis e drones com seus sistemas de defesa antiaérea.

Ataques no Golfo

Na manhã desta quinta, uma embarcação foi incendiada ao largo da costa dos Emirados Árabes Unidos e outra foi danificada perto do Catar. Um drone iraniano atingiu uma refinaria saudita no Mar Vermelho, que o país esperava usar como rota de saída alternativa ao fechamento do Estreito de Ormuz.

A Arábia Saudita havia começado a bombear grandes volumes de petróleo para oeste, em direção ao Mar Vermelho, para evitar o Estreito de Ormuz. O Ministério da Defesa saudita e a Shell informaram que uma avaliação dos danos estava em andamento nas instalações.

O Catar, importante fornecedor de gás natural para os mercados mundiais, informou que os bombeiros extinguiram um incêndio na instalação de GNL de Ras Laffan, após esta ter sido atingida por mísseis iranianos. A produção já havia sido interrompida após ataques anteriores. A estatal QatarEnergy afirmou que o incêndio causou danos "extensos".

O petróleo Brent, referência internacional, chegou a atingir US$ 118 por barril, um aumento de mais de 60% desde que Israel e os Estados Unidos iniciaram a guerra em 28 de fevereiro com ataques ao Irã. O preço do gás natural, referência europeia, subiu 17% na quinta-feira e dobrou no último mês.

Ameaças de Trump

Donald Trump ameaçou destruir o campo de gás South Pars, no Irã, após mísseis iranianos atingirem a estação de gás Ras Laffan, no Catar, em resposta a um ataque israelense. Trump afirmou que os EUA desconheciam a operação israelense.

"Israel não fará novos ataques no que se refere ao extremamente importante e valioso campo de South Pars, a menos que o Irã, de forma imprudente, decida atacar um país inocente, neste caso, o Catar", publicou o americano em sua conta na plataforma Truth Social.

O Pentágono estuda pedir à Casa Branca um orçamento adicional de US$ 200 bilhões para o conflito. De acordo com o secretário de Defesa, Pete Hegseth, no entanto, esse valor ainda pode mudar.

O Ministério das Relações Exteriores do Catar divulgou, nesta quinta-feira, uma nota oficial condenando os recentes ataques realizados pelo Irã contra instalações energéticas na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos.

Segundo o governo, as ações representam uma violação clara do direito internacional e colocam em risco não apenas a segurança energética global, mas também a navegação e o meio ambiente.