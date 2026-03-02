Irã anuncia novos ataques contra cidades de Israel e diz que atingiu gabinete de Netanyahu

A Guarda Revolucionária do Irã reivindicou nesta segunda-feira, 2, a autoria de um ataque com mísseis contra o gabinete do primeiro-ministro israelense Binyamin Netanyahu e o quartel-general do comandante da Força Aérea de Israel.

"O gabinete do primeiro-ministro criminoso do regime sionista e a sede do comandante da força aérea do regime foram atacados", afirmou o exército ideológico da República Islâmica em um comunicado divulgado pela agência de notícias Fars.

A Guarda Revolucionária do Irã reforçou que lançou mísseis contra edifícios governamentais de Israel, em Tel Aviv, e contra instalações militares e de segurança em Haifa e em Jerusalém Oriental.

"Entre os alvos da 10ª onda, ocorreu um bombardeio do complexo governamental do regime sionista em Tel Aviv, ataques a centros militares e de segurança em Haifa e um bombardeio em Jerusalém Oriental", disse ainda a força militar de elite da República Islâmica em comunicado.

A declaração ocorre dois dias após o início da ofensiva coordenada entre Estados Unidos e Israel que deixou centenas de mortos no Irã, inclusive o líder supremo do país, aiatolá Ali Khamenei.

Na madrugada desta segunda-feira, múltiplas explosões foram ouvidas em Teerã, Karaj e Sanandaj, de acordo com a Fars News Agency, agência de notícias ligada a Guarda Revolucionária do Irã.

O Exército de Israel também afirmou ter lançado uma onda de ataques contra o Hezbollah "em todo o Líbano", após disparos de foguetes reivindicados pelo grupo apoiado pelo Irã. Fortes explosões foram ouvidas em Beirute.