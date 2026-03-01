Irã anuncia 40 dias de luto após morte de líder supremo em ataques dos EUA e de Israel

Morte de Ali Khamenei foi confirmada neste domingo (1º). AHMAD AL-RUBAYE / AFP

O Irã anunciou 40 dias de luto e sete de feriado após os ataques dos Estados Unidos e de Israel que causaram a morte do aiatolá Ali Khamenei e de importantes lideranças do país.

A informação foi divulgada por uma televisão estatal, segundo a AFP.

Iniciada neste sábado (28), a ofensiva contra a República Islâmica deixou pelo menos 201 mortos e 747 feridos. Dentre os mortos, estão militares e lideranças de segurança nacional, como o chefe da Guarda Revolucionária Islâmica, parte das Forças Armadas do país, mas subordinada diretamente ao aiatolá, Mohammad Pakpour.

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Neste domingo (1º), o presidente do país, Masoud Pezeshkian, afirmou que o Irã considera a vingança como um "direito e dever legítimo".

— A República Islâmica do Irã considera o derramamento de sangue e a vingança contra os perpetradores e comandantes deste crime histórico como seu dever e direito legítimo, e cumprirá essa grande responsabilidade e esse dever com todas as suas forças — disse Pezeshkian.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que, caso avance nessa proposta, o Irã pode ser alvo de uma resposta militar "com uma força nunca vista antes".

Transição de poder

Até o momento, a decapitação do regime tem sido conduzida por Pezeshkian de acordo com o regramento de sucessão. Até a escolha do sucessor de Khamenei, o comando do país será feito pelo chamado Conselho de Liderança Interina.

O órgão é composto pelo presidente, pelo chefe do Judiciário, Gholamhossein Mohseni-Ejei, e pelo aiatolá Alireza Arafi, um dos 12 membros do Conselho dos Guardiões.