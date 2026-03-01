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Conflito no Oriente Médio
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Irã anuncia 40 dias de luto após morte de líder supremo em ataques dos EUA e de Israel

Ataques provocaram ao menos 201 mortes, incluindo militares e lideranças; país aguarda escolha do novo líder supremo

Zero Hora

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