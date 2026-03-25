Irã ameaça 'resposta implacável' a país da região sob ameaça de ocupação de ilha iraniana

O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou que Teerã monitora movimentos de adversários que, segundo ele, estariam se preparando para ocupar uma ilha iraniana com apoio de um país da região. Em publicação no X, o líder advertiu para uma resposta militar ampla em caso de avanço.

"Com base em alguns relatórios de inteligência, os inimigos do Irã estão se preparando para ocupar uma das ilhas iranianas com o apoio de um país da região", escreveu. Segundo Ghalibaf, "nossas forças monitoram todos os movimentos do inimigo" e, se houver qualquer tomada de iniciativa, "toda a infraestrutura vital desse país regional será alvo de ataques contínuos e implacáveis".

A declaração ocorre após semanas de confrontos envolvendo o Irã e ações militares atribuídas a Estados Unidos e Israel.